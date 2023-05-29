以色列夜间空袭大马士革 人权组织称5伤

（法新社贝鲁特29日电） 叙利亚国防部表示，以色列昨晚对大马士革地区发动空袭。叙利亚人权了望台组织称，这次针对防空设施的攻击造成5人受伤。被攻击地点也是真主党战士的驻扎地。

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叙利亚国防部表示：「晚间11时45分左右，以色列敌军发动空袭。」并指出以军瞄准了「大马士革周边的某些阵地」，但防空系统作出反应，击落数枚飞弹。

官方媒体引述叙利亚军方消息人士报导，来自以色列占领地戈兰高地（Golan Heights）方向的飞弹袭击了数个目标，但未具体说明是哪些地点。

以色列军方拒绝发表评论。

叙利亚国防部称此次攻击造成了物质上的损失，但没有人员伤亡。

驻于叙利亚首都大马士革（Damascus）的一名法新社记者在当地时间午夜前听到了爆炸声响。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，位于大马士革附近的政府防空设施成为目标。该地区为伊朗支持的真主党（Hezbollah）组织据点。

据叙利亚人权了望台组织说法，首都北边一处防空设施距黎巴嫩边境约10公里，并称有5人受伤。

总部设于英国的叙利亚人权了望台组织也提到，另一处位于阿勒坡（Aleppo）机场和首都东南部萨伊达宰那布（Sayeda Zeinab）地区之间的真主党驻扎地也成为空袭目标。该组织在叙利亚有着广泛的地面消息网。

以色列内阁官员卡兹（Israel Katz）告诉以色列军方电台（Army Radio）：「我们有一项明确的政策，那就是防范伊朗在叙利亚扎根、阻止伊朗建造威胁以色列的基础建设。这项恐怖主义设施试图将宁静的戈兰高地边境转变成战乱边境。」

© 2023 AFP