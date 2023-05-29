利用AI制造政治假象 美2024年选战掀隐忧

（法新社华盛顿28日电） 一张张川普被捕的假照片；一支描述拜登若连任未来将一片黑暗的反乌托邦影片；一段两人互骂的深伪录音。观察家表示，快速发展的AI技术恐加速美国政治选战中不实讯息的传播。

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由人工智慧（AI）驱动的先进工具导致真假日益难辨，而2024总统选举预料将会是美国第一场看到大规模使用这项技术的大选。

这项科技价格低廉、取得容易，加上发展速度远快过监管因应作为，美国政治分歧双方可能都会驾驭这项技术来扩大接触选民，并藉此技术只花短短数秒就写出募款专刊。

然而，技术专家警告，在美国政治气候两极、在川普2020年大选吞败等众多已获查核的真相仍遭选民质疑的此时，有心人士恐会利用AI来散播混乱的种子。

让人深省的是，已有实例显示2024大选选前将碰上谣言满天飞的窘境：3月间，川普被纽约警察强行带走的假照片在网路疯传。

上个月，拜登宣布竞选连任后，共和党全国委员会（RNC）几乎马上就释出一支AI制作的影片，描述拜登如果当选，美国将有着反乌托邦的未来。这支影片秀出一张张照片般逼真的影像，显示华尔街出现恐慌、中国犯台、边境官员完全守不住移民人潮、军人接管犯罪猖獗的旧金山等。

而今年稍早，短影音平台TikTok盛传一段维妙维肖但完全是伪造的拜登、川普AI录音档，当中可听见预料将于2024年大选再度对决的两人针锋相对、相互羞辱。

左倾政治谘询公司「蓝州」（Blue State）创办人罗斯帕斯（Joe Rospars）告诉法新社：「AI的影响将反映AI使用者的价值观，而居心不良者将有全新的工具来推升仇恨和猜忌，或利用造假图片、声音或影片来蒙骗媒体与民众。」

他补充说：「打击这些作为，需要媒体、科技企业以及选民自己保持警惕。」

● 善用AI 专家：可成为了解选民的利器

然而，Junction AI执行长里维（Vance Reavie）认为，AI的进步将成为了解选民的革命性利器。

他告诉法新社：「有很大一部分人口根本不投票，或有一搭没一搭地投票。」他认为，「有了AI，我们将可以深入了解这些潜在选民关心的议题是哪些，检视其原由，进而掌握让他们参与的方式，找到激励他们的政策。」

● 取代人力 AI成本低速度快

过去，竞选团队工作人员得花数小时来撰写演讲稿、准备谈话要点、发推文、准备问卷调查，但AI只要很短时间就能完成相同的工作。

里维说：「创作内容耗时又耗金钱，试想在不增加人力情况下却可以做10倍的工。」

他说：「但制造出来的内容很多也会是假的…让频道内容满到溢出来，又快又容易，但让一般民众分辨真假可就难了。」

在大量美国人民已高度不信任建制媒体的前提之下，美国人就客观真相达成一致性看法的能力也将遭遇挑战。

加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）资讯学院（School of Information）教授法瑞德（Hany Farid）告诉法新社，「让人关切的地方在于，当操纵媒体变得轻而易举，否定事实也就没有那么困难了」。

「例如说，如果一位总统候选人做了某些不得体或于法不容的陈述，他/她大可以声称纪录是假造的。这种情况尤其危险。」

© 2023 AFP