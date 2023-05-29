地方选举溃败 西班牙总理宣布7/23提前大选

（法新社马德里29日电） 西班牙总理桑杰士今天意外宣布解散国会、提前于7月23日举行大选。西班牙昨天举行地方和地区选举，桑杰士领导的社会劳工党（PSOE）遭遇溃败。

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西班牙原定今年底举行国会改选，因此昨天的选举普遍被视为大选前哨战。结果最大在野党保守派的人民党（Popular Party）不仅在地方选举囊括最多选票，在地区选举也大有斩获，夺下6个原本由社会劳工党执政的地区。

桑杰士（Pedro Sanchez）今天发表电视演说，表示他已告知国王菲利佩六世（Felipe VI）他做出解散国会的决定，并在7月23日举行大选。他说：「鉴于昨天选举的结果，我做出了这项决定。」

桑杰士还表示：「我身为政府和社会劳工党领导人，要对选举结果负起责任。我认为有必要做出回应，让民众的意志决定我们的民主授权。」

桑杰士提出的提前大选日期，将是在西班牙7月1日接下欧洲联盟（EU）轮值主席国不久之后。

2018年上台的桑杰士，过去这段期间面临数项困境，包括选民对他的左翼政府无感、通货膨胀飙高，以及欧洲第4大经济体西班牙的民众购买力持续下滑。

此外，社会劳工党与强硬左派盟党「我们可以」（Podemos）之间屡屡发生危机，桑杰士也一直难以控制相关冲击。

人民党在昨天的西班牙市政选举夺下700多万张选票，得票率达31.52%；社会劳工党则只赢得接近630万张选票，得票率28.11%。

不过，人民党在若干地区得在极右派民声党（Vox）支持下才能执政。民声党目前是西班牙国会第3大党，也是昨天选举赢家；它寄望除了在地区选举，在全国大选也能成为人民党不可或缺的结盟伙伴。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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