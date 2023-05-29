威尼斯大运河疑遭环保人士染绿 警方展开调查

（法新社罗马28日电） 义大利威尼斯大运河（Grand Canal）部分河段疑遭环保人士染成一片萤光绿，当地警方已为此展开调查。

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现场可见游船「贡多拉」（gondola）船夫在泛着萤绿光的水上划着船，游客则从着名景点「里奥多桥」（Rialto Bridge）上或大运河沿岸拍下河水变成诡异绿色的景象。

义大利威尼托大区（Veneto）区长柴亚（Luca Zaia）在推特（Twitter）表示，最先发现水被染成绿色的是当地居民。

他说：「当地行政长官已与警方召开紧急会议，要调查（绿色）液体的来源。」

义大利消防部门表示，正在协助地方环保机关采样检测。

不过，这并不是大运河首次染绿。

阿根廷艺术家伍瑞布鲁（Nicolas Garcia Uriburu）1968年在第34届威尼斯双年展（Venice Biennale）这场艺术盛典期间，将萤光染料倒进大运河，将水染成萤光绿，盼能藉此唤起环保意识。

当地媒体「新威尼斯日报」（La Nuova Venezia）表示，警方正在调查这是否与气候变迁运动人士的示威有关。

© 2023 AFP