提努布就任奈及利亚总统 经济与安全难题待解

（法新社奈及利亚阿布加29日电） 现年71岁的奈及利亚政坛长青树提努布今天宣誓就任奈国总统，接手80岁前军事将领布哈里（Muhammadu Buhari）做完两任后卸下的职位，以及国内的经济和安全难题。

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提努布（Bola Tinubu）在首都阿布加（Abuja）雄鹰广场（Eagle Square）的现场转播仪式中说：「身为奈及利亚联邦共和国总统，我会尽全力、忠实并依据宪法来履行我的责任、正当完成我的职责。」奈及利亚是非洲人口最多的国家。

与会外国领袖和代表包括南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）、卢安达总统卡加米（Paul Kagame）、迦纳总统阿库佛艾杜（Nana Akufo-Addo），以及来自美国、英国、中国的代表团。

谢蒂马（Kashim Shettima）宣誓就任副总统，接替奥辛巴乔（Yemi Osinbajo）的职位。

新政府面临如山一般的急迫任务，首先是经济。

油藏丰富的奈及利亚拿价值数以亿计美元的原油换得汽油，接着在国内市场补贴汽油价格，导致国家收入和外汇大减、债务激增，是当前一大挑战。

根据世界银行（World Bank），在估计拥有2亿1000万人口的奈及利亚国内，超过8000万人生活在贫穷线以下，而且联合国已示警，当中逾1/4的人今年将为严重饥饿所苦。

此外，虽然奈及利亚科技业与娱乐业蓬勃发展，许多中产阶级却移居海外，希望追求更光明的未来。

新政府另一项要务为国内安全问题，近几年来，不稳定局势如野火燎原般扩散。

奈及利亚部队在中部与西北部数州对抗全副武装的犯罪帮派与绑架犯，在东南部对抗盗油贼、海盗、分离主义份子，东北部则有叛乱长达14年的圣战份子。

© 2023 AFP