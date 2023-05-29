欧盟首长将访吉尔吉斯 欧盟中亚峰会6月2日举行

（法新社吉尔吉斯首都比许凯克29日电） 吉尔吉斯当局今天表示，欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）6月2日将访问吉尔吉斯，出席最新欧盟中亚峰会。

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这是自俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰以来，米歇尔第2次拜访中亚地区。莫斯科入侵乌克兰引发中亚地区的前苏联加盟共和国紧张，由于乌克兰也是前苏联加盟共和国，中亚5国难免感到唇亡齿寒，俄国在中亚的政治宰制成为隐忧。

吉尔吉斯总统府今天表示：「中亚领袖和欧盟理事会主席第二场峰会将于6月2日在吉尔吉斯的乔尔蓬阿塔（Cholpon-Ata）举行。」

米歇尔的发言人告诉法新社：「（峰会）首要的焦点是深化中亚和欧盟的关系。」

吉尔吉斯和哈萨克领袖表示将出席峰会。乌兹别克、塔吉克和土库曼领袖则尚待确认。

米歇尔去年10月访问哈萨克，出席类似的峰会。

米歇尔这次造访的时间点适逢中亚5国领袖和中国举行空前峰会后2周。

北京将中亚纳入大型的经济和基础建设计画「一带一路」倡议中。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）、土耳其总统艾尔段（Recept Tayyip Erdogan）以及美国国务卿布林肯（Antony Blinken）近月也访问中亚地区。

俄罗斯仍是中亚地区强权；中国则逐渐加强在当地的影响力。

土耳其、美国和欧盟目前都积极推动和中亚的关系；印度和伊朗也加强他们在当地的外交关系。

© 2023 AFP