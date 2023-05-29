疟疾药治Covid无效仍临床试验 法医界吁惩研究员

（法新社巴黎28日电） 法国研究员哈乌针对羟氯奎宁（hydroxychloroquine）治疗Covid-19（2019冠状病毒疾病）进行历来最大的「无授权」临床试验，法国医疗机构今天呼吁当局开罚。

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16个医疗研究机构联合在「世界报」（Le Monde）网站的专栏文章中写道，马赛「地中海感染研究中心」（IHU Mediterranee Infection）前负责人哈乌（Didier Raoult）和下属，「开立羟氯奎宁、锌、伊维菌素（Ivermectin）和阿奇霉素（Azithromycin）等药物给Covid-19患者…缺乏有力的药理基础，也缺乏效力证据」。

他们还说，证明毫无效力后，这些药物仍持续开立「超过一年」。

疫情大流行初期，在备受推崇的热带疾病专家哈乌背书之下，抗疟疾药物羟氯奎宁获得大众关注，前美国总统川普与巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）也曾大力推广。

法国国家药物暨健康产品安全局（ANSM）4月表示，羟氯奎宁治疗可能让「病患承受重大副作用」。

上述医疗研究机构今天表示，为了病患安全与法国医学研究可信度着想，当局应「针对违规行为采取适切措施」。

哈乌3月间发表尚未提交同行评审的「预印本」研究，这是对3万多名Covid-19患者接受治疗结果所做的研究。

马赛检方去年已在调查「地中海感染研究中心」是否涉及诈欺以及不适当的人体试验，迄今无人遭到控告。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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