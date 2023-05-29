神舟16发射任务 中国首次有平民酬载专家进太空

（法新社酒泉29日电） 中国计划2030年前实现中国人首次登陆月球，而明天将发射的神舟16号载人太空发射任务，任务成员里首次有平民酬载专家，将一同进入天宫太空站。

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世界第2大经济体的中国投注数十亿美元于军方主导的太空计画，想成为继美俄后晋身载人登月里程碑国家之林。

此前所有进入太空的中国航天员都是来自中国人民解放军。

今天举行的神舟16号载人飞行任务新闻发布会公布神舟16号乘组人员名单：景海鹏、朱杨柱、桂海潮。其中桂海潮将是中国首位进入太空的平民载荷专家。

桂海潮是北京航空航天大学的一名教授，将负责空间科学实验载荷的在轨操作。

中国载人航天工程办公室副主任林西强表示，桂海潮将执行「大型在轨实验..研究新型量子现象、高精度太空时频系统、广义相对论验证、生命起源等」。

桂海潮在新闻发布会上说：「我一直梦想着这一刻，终于成真。」

「神舟16」乘组是首个由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家3种类型太空人组成的飞行乘组，其中航天驾驶员景海鹏和航天飞行工程师朱杨柱来自航天员大队，主要负责直接操纵、管理航天器，以及开展相关技术试验，景海鹏也将担任指令长。

神舟16号将于30日9时31分发射。

© 2023 AFP