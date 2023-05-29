科索沃北部塞裔与警方冲突 北约维和部队出面因应

（法新社科索沃兹韦钱29日电） 科索沃北部境内塞尔维亚裔今天与警方爆发冲突，期间警方发射催泪瓦斯。这些塞裔因不满阿尔巴尼亚裔选上当地市镇首长，发动抗议杯葛，北约维和部队已出面阻止冲突。

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科索沃（Kosovo）曾是塞尔维亚的自治省，境内阿尔巴尼亚裔在逾二十多年前起义，对抗塞尔维亚的压迫统治，并于2008年宣布独立，而科索沃北部以塞尔维亚裔为主，这些塞裔从未承认独立宣言，并且仍视塞国贝尔格勒为他们的首都。

今年4月，科索沃北部塞裔拒绝参与当地选举，阿尔巴尼亚裔候选人在4个以塞裔人口为主的自治市镇当选首长，包括北米特罗维察镇（North Mitrovica），当时投票率仅有3.5%。在这4个自治市镇中，只有北米特罗维察镇今天没有爆发抗议事件。

在科索沃北部塞裔人口为主的兹韦钱镇（Zve?an），今天早上有一群塞裔聚集在镇公所大楼前，试图闯进大楼。一名法新社记者表示，警方发射催泪瓦斯回应，立即将他们推回。

一名法新社记者指出，北大西洋公约组织（NATO）驻科索沃部队（KFOR）已派兵组成人墙阻挡在当地警方及抗议人士之间，另有约50名全副镇暴装备的波兰及匈牙利士兵镇守在兹韦钱镇公所大楼周边。

在科索沃北部靠近塞维尔亚边界的莱波萨维奇市（Leposavic），美国维和部队穿着镇暴装备，在市政大楼周遭设置铁丝网，以防止在附近聚集的数百名愤怒塞裔人士发动攻击。

目击者指称，北约维和部队也封锁科索沃北部祖宾波托克（Zubin Potok）镇公所，以免当地不满的塞裔人士攻击该栋建筑。

© 2023 AFP