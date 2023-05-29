租船庆生遇恶劣天气 义大利传两死两失踪悲剧

（法新社罗马28日电） 义大利北部马焦雷湖（Lake Maggiore）今天发生船难，一艘载有20多人的船只，遇强风翻覆后沉没，至少两人因此丧命，另有两人目前失踪。

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义大利媒体指出，这艘船是在塞斯托卡伦代（Sesto Calende）和阿罗纳（Arona）之间的水面翻覆。

义国消防部门表示，有19人已平安脱险，但仍会持续搜救失踪者。

伦巴底大区（Lombardy）区长方达纳（Attilio Fontana）表示，这起「非常严重的意外」，是因恶劣的天气状况所造成。

他在脸书（Facebook）上说，那艘长16公尺的船，当时被游客租下。

根据新闻网站La Repubblica的报导，该船当时载了在船上开庆生派对的25个人，船翻后不久就沉下去了。

其他义大利媒体报导，船上所有人都落水，当中许多人自行游泳上岸或被其他船只救起。

救难潜水员和一架直升机紧急出动，在湖的南边协助搜救，数辆救护车和一架救护直升机也在现场参与救难任务。

一段由消防员分享的影片显示，包括椅子及其他杂物，漂浮在波涛汹涌的水面上。

马焦雷湖位于阿尔卑斯山南侧，一半属义大利，另一半在瑞士境内，是深受游客喜爱的热门旅游景点。

昨天当地天气恶劣，义大利气象部门曾警告将有雷暴（thunderstorms）发生。

© 2023 AFP