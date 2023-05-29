移民穿越英吉利海峡赴英 法国救起63人

（法新社法国里尔28日电） 法国海事当局今天表示，周末于英吉利海峡（English Channel）救起63名搭乘简陋船只企图前往英国的移民。

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法国的英吉利海峡救援中心从昨晚开始，在加莱省（Pas-de-Calais）海域协调了两次救援行动。

英吉利海峡救援中心在声明中指出，一艘「在水中失去动力」的船只在加莱省海域被国家海上救援协会（National Society for Sea Rescue, SNSM）的船所救，将46人送上岸。

与此同时，一艘为增援搜索与救援行动、由国家于4月租借的支援船在北边的奥耶普拉日（Oye-Plage）外海从失事的第2艘船救起17人。

在这场救援行动的数天前，5名人士因2021年底造成27位移民死亡的沉船事件遭到起诉。

这5人，包括3名女性和2名男性被控未能为处于危险中的人提供帮助，25日在巴黎遭到起诉。

法国相关海事单位遭指，在船只沉没的晚上收到15次请求救援的讯息，却未前往协助移民。

尽管穿越英吉利海峡这个世界上海洋运输最繁忙的航道之一危险性十足，每年有愈来愈多人试图渡过这个海峡前往英国。

2022年，约有4万6000人穿越海峡寻求庇护，他们大多为阿富汗人、伊朗人和阿尔巴尼亚人。

迄今已有大约8000人在法国海域获救。

© 2023 AFP