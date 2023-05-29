美达成债限协议 要点一览

（法新社纽约29日电） 美国总统拜登与众议院共和党人达成协议提高美债上限，得以避免发生灾难性的违约，协议尚待美国国会31日表决。法新社整理这份协议的细节要点。

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● 谁是赢家

经过多日艰辛、冗长的谈判达成协议后，让双方能有对内交代的说法。拜登称这是一项妥协，共和党籍的众院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）形容这份协议对得起美国人民。

99页的协议文本28日晚间释出，相关内容未来几天将接受检视和论辩。民主、共和两党原本一些各自要求都被删除，例如民主党要求的消除某些税收漏洞，以及共和党要求的废除清洁能源税收抵免。

● 协议重点概要

这份债限协议正式名称为「2023年财政责任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023），为行政部门提高债限2年，意味拜登在2024年11月总统大选前毋庸再为债限协商烦恼。

协议还对联邦支出加诸有限的限制，应可对一些共和党人有交代，但没有实现右翼人士想要的大幅削减开支，而进步派的民主党人也未必会买单。

● 支出方面

协议维持2024会计年度的非军事开支与2023年度大致持平，规模约6370亿美元，2025会计年度可略增1%。

协议允许拜登政府根据通膨程度增加对国防与退伍军人的开支。

● 砍国税局经费、收回未用完疫情纾困款

这项协议将美国国税局（IRS）原本计划10年间强化税务执法和技术更新的资金砍掉214亿美元；国会去年通过这部分的预算规模为800亿美元。

协议也将国会之前通过应对COVID-19疫情纾困没用到的款项收回，初估金额约290亿美元。

● 延长领取食物救济的工作年龄

白宫在协议里同意共和党其中一个核心诉求：拉高领取联邦救济的工作要求门槛。

四肢健全、没有受抚养人的低收入成年人想经由「补充营养援助计画」（SNAP）领取食物救济者，按规定需有工作。协议将现行需工作的年龄从18到49岁提高到54岁。

© 2023 AFP