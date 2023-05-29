联合国发布海地和苏丹饥荒警戒 吁采取紧急行动

（法新社罗马29日电） 联合国粮农组织和世界粮食计划署今天示警，海地、布吉纳法索、马利和苏丹被列入联合国粮食安全最高警戒名单，并呼吁国际社会采取「紧急」行动。

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联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization）和世界粮食计划署（World Food Programme）表示，阿富汗、奈及利亚、索马利亚、南苏丹（South Sudan）、叶门仍处于最高警戒等级。

联合国粮农组织和世界粮食计划署在联合报告中指出，海地、苏丹，以及横跨东、西非的沙赫尔（Sahel）地带中的布吉纳法索和马利如今也被纳入最高警戒名单。

报告中指出，遭圣战分子蹂躏的布吉纳法索和马利、天灾人祸不断的海地，以及近来爆发冲突的苏丹等国的人民和货物流动受到严格的限制。

报告中强调，位于最高警戒名单上所有热点都有「社区面临或预估将面临饥荒或陷入灾难性情况的风险」，急需外界关注。

报告中点出苏丹危机扩散的风险，并表示世界可能会迎来圣婴现象（El Nino），升高了全球脆弱国家对极端气候的恐惧。

圣婴现象是指中太平洋及东太平洋赤道附近的表面海水异常暖化的自然现象。

报告中示警，「预料中的气候模式变化将对数个热点带来重大冲击」。这包括中美洲干旱走廊（Dry Corridor of Central America）低于平均雨量的降雨，以及沙赫尔地带和非洲之角可能遭到连续极端气候事件冲击。

© 2023 AFP