艾尔段历史性决选胜出 吁国人团结一心

（法新社伊斯坦堡29日电） 土耳其总统艾尔段今天在历史性决选中胜出，将任期延续到2028年。叱吒政坛20年的他为土国带来许多变革，却也让社会陷入高度分裂，他胜选后，呼吁国人团结一心。

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69岁的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）克服土耳其一个世代以来最严重经济危机，以及迎战他的伊斯兰草根政党历来最强有力在野联盟等挑战而胜出。

伊斯坦堡地标塔克辛广场（Taksim Square）的活动陷入停顿，安卡拉总统府外万头攒动。

17岁的席瓦斯利奥格鲁（Nisa Sivaslioglu）在安卡拉说：「我国人民选出了对的人。我希望艾尔段能为他斐然的政绩再添一笔。」

艾尔段在总统府外带领大批支持者高歌欢庆，街上传来连绵不断的汽车按喇叭声庆祝。

艾尔段对欢欣鼓舞并挥舞旗帜的人群说：「我们全心全意地呼吁大家应该团结一致、不分你我。」

艾尔段对支持者说：「今天，土耳其是唯一的赢家。我很感谢我国每一位人民，再次赋予我们治理国家5年的责任。」

艾尔段的支持者也聚集在他伊斯坦堡的住所外，高呼「真主至大」。

一名头戴印有艾尔段名字头巾的女子说：「我希望一切都会变得更好。」

另一名支持者说，让艾尔段再执政5年，土耳其会变得更加强大。

他说：「世界上每个国家都存在问题，欧洲国家也是一样…在强而有力的领导之下，我们将克服土耳其遭遇的问题。」

近乎完成的开票结果显示，艾尔段以4个百分点击败左翼反对派领袖基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu），各国贺电纷至沓来。

美国总统拜登在推文中说：「作为北大西洋公约组织（NATO）盟友，我期盼继续就双边议题和共同的全球挑战进行合作。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）也祝贺艾尔段连任成功，他说艾尔段在选举中的胜利是作为土耳其共和国元首兢兢业业工作之下合乎逻辑的结果，也是土耳其人民支持你致力于强化国家主权、寻求独立外交政策的明确证据。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则表示，「为了欧洲的安全与稳定」，希望能与艾尔段继续合作。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）向艾尔段道贺时说，法国和土耳其将「共同面对巨大挑战」。

此外，美国前总统川普、伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）、以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）、沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）和欧洲各国及阿拉伯世界领导人也纷纷向艾尔段送上祝贺。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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