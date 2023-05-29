艾尔段连任成功 萧兹邀请访柏林

（法新社法兰克福29日电） 德国政府指出，总理萧兹邀请连任成功的土耳其总统艾尔段访问柏林。

广告 继续浏览后续

当代土耳其在位最久领导人艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在昨天总统决选中胜出，已经统治20年的他，任期将延长到2028年。

德国政府在声明中指出：「总理强调德国和土耳其的紧密关系，尤其是作为北大西洋公约组织（NATO）共同的盟友…两人同意在新动能之下推动两国政府间合作，并且就共同优先事项达成一致。」

声明提到，萧兹（Olaf Scholz）今天与艾尔段通话时，已经邀请对方访问柏林。

「除了其他事项之外，他们还希望就东地中海的长足发展、北大西洋公约组织目前悬而未决议题，以及土耳其与欧洲联盟关系，展开合作。」

观察指出，为了土耳其利益，艾尔段可望在俄罗斯和西方盟友之间继续扮演桥梁角色。

艾尔段与蒲亭（Vladimir Putin）的私人关系没有受到克里姆林宫挥军乌克兰影响。

北约伙伴还引颈期盼安卡拉批准遭到卡关的瑞典入会案。艾尔段指控斯德哥尔摩当局包庇被土耳其视为恐怖组织的激进团体而出手阻挠。

© 2023 AFP