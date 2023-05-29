萨尔瓦多前总统傅内斯 遭缺席判决14年徒刑

（法新社圣萨尔瓦多29日电） 萨尔瓦多前总统傅内斯被控于任内与犯罪集团展开秘密协商，今天遭到缺席判决14年徒刑。

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萨尔瓦多检察总长办公室在声明中指出，傅内斯（Mauricio Funes）分别因为与犯罪集团往来以及失职的罪名而遭判8年、6年徒刑。这位左翼前领导人目前住在尼加拉瓜。

萨尔瓦多帮派2012年大选年在美洲国家组织（Organization of American States）支持下进行停火，全国谋杀率因而暂时下降。

但据萨国检方指出，傅内斯及时任国防部长蒙吉亚（David Munguia Payes）「允许帮派增加经济收益和扩张地盘，以换取降低谋杀率…藉以拉抬当时政府在大选中的声势」。

声明指出，蒙吉亚除因相同罪状而遭判相同刑度，还因「恣意妄为」而被多判4年。他自从2020年7月以来就因本案而遭到羁押候审。

2009年至2014年间担任总统的傅内斯于2016年前往尼加拉瓜。他指称自己遭到政治迫害而获得庇护，已经取得尼国国籍。

63岁的他还另案遭萨尔瓦多判决贪腐有罪。萨国向尼国提出将他引渡，但是没有成功。

© 2023 AFP