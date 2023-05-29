西班牙大选前哨战 右翼翻盘左派总理桑杰士受挫

（法新社马德里28日电） 西班牙今天举行地方和地区选举，初步开票结果和媒体预测显示，右翼反对派在各地皆有斩获，这对左派社会主义总理桑杰士显然是重大挫败。

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一般认为，今天的选举结果将是年底大选的前哨指标。官方数据显示，主要反对党「人民党」（Popular Party）在地方选举中囊括最多选票，而目前几乎所有选票都已开出。

媒体报导，人民党在地区选举也大有斩获，拿下多个一直由「社会劳工党」（Socialist Party）掌控的地区，尤其是东部地区瓦伦西亚（Valencia）。

这对桑杰士（Pedro Sanchez）而言无疑是个打击，其所属的社会劳工党与极左派的「我们可以党」（Podemos）联合执政，治理西班牙这个欧元区第4大经济体。

选举结果显示，桑杰士恐输掉年底大选，右派将卷土重来。

官方数据显示，超过95%选票已开出，人民党得票率为31.47%，而执政联盟的社会党得票率为28.28%，相差约70万票。

这次投票选出全国8131个城镇首长，以及西班牙17个地区中12个地区的领导人和议会，其中10个地区目前由社会劳工党主政。

根据官方数据，这次选举投票率为63.89%，低于2019年的65.19%。

桑杰士自2018年上任以来，一直面临重重挑战，包括选民对他的左翼政府感到厌倦、通膨飙升和购买力下降。 （译者：纪锦玲）

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