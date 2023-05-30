中国船只涉非法打捞英国二战沉船 大马搜查发现未爆弹

（法新社吉隆坡30日电） 马来西亚海事执法局今天表示，有关单位正在审问一艘中国籍船只的船员，该船涉嫌非法打捞两艘英国二战沉船，因非法下锚而遭扣留。

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马来西亚海事执法局（Malaysian Maritime Enforcement Agency，MMEA）柔佛州（Johor）主任努鲁希占（Nurul Hizam Zakaria）表示，官员登上这艘中国注册船只后发现了未爆弹，该船在上周末因非法下锚而被扣留。

努鲁希占告诉法新社：「我们的调查重点是这些炮弹的来源。目前，来自多个机构的官员正在搜索这艘大船。」

他指出，这艘从福州来的船只上共有32位船员，包括21名中国公民，10名孟加拉人和1名马来西亚人，部分船员正被警方拘留进行询问。

努鲁希占提到：「这起案件还涉及爆炸物的发现。」

一位匿名的高级海事官员告诉法新社，在船上查获的金属碎片和炮弹片可能来自两艘沉没的英国战舰。

由马来西亚海事执法局提供的照片和影片可以看到，船上有大块被腐蚀的金属和炮弹，以及一台大型起重机和用来切割金属的气焊枪。

海事执法局在昨天发布的声明中表示，这些炮弹片可能与19日在柔佛州一处码头查获的二战时期未爆弹有关

努鲁希占强调，海事执法局不会容忍在马来西亚水域进行任何形式的非法打捞活动。他将这样的搜刮称为「不文明的行为」，并强调「我们的国家财产需要被保护和保存」。

1941年，英国威尔斯亲王号战舰（HMS Prince of Wales）与反击号战斗巡洋舰（HMS Repulse）遭日本飞行器以鱼雷击沉于南海，数百名英国船员死亡。

这场攻击发生在1941年12月10日，日本攻击夏威夷珍珠港美国舰队的3天后。

随着消息称这两艘沉船已成为非法打捞者的目标，英国广播公司（BBC）27日报导，英国国防部谴责对海底军墓的「亵渎」。

马来西亚新海峡时报近几周报导，非法打捞者已瞄准了这两艘英国沉船上的高级铝金属和黄铜配件。

© 2023 AFP