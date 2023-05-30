俄军昼夜不停空袭基辅 乌官员称敌人改变战术

（法新社基辅30日电） 乌克兰首都基辅频遭夜袭后，俄罗斯军方昨天罕见在白天朝基辅发射多枚飞弹，居民仓皇避难。俄军晚间又出动31架无人机袭击基辅，被击落29架。乌克兰官员称敌人已改变战术。

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昨天上午11时10分左右，空袭警报响起几分钟后，法新社记者在基辅听见至少10次爆炸声。当局之后表示，乌克兰防空系统击落俄方射向基辅州的所有飞弹，有1人受伤住院。

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valery Zaluzhny）表示，「共计11枚伊斯坎德-M（Iskander-M）和伊斯坎德－K飞弹从北面发射」，「防空系统摧毁所有目标」。

基辅市军政机关负责人波普科（Sergiy Popko）表示，这次攻击「显示敌人改变战术，在长时间只发动夜间攻击之后，敌人趁着多数居民工作和出外的白天，袭击和平的城市」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上传一段影片，画面中有一个小孩在爆炸声中奔向避难处。他说：「乌克兰的孩子，每次空袭警报响起（都是这样）。这就是一个普通工作日的景象。」

乌克兰第一夫人欧伦娜・泽伦斯基（Olena Zelenska）转发这段影片时表示：「烽火不眠夜后的上午，再度感到焦虑，孩子们在爆炸声中尖叫奔向避难处。但不应该是这样的。」

今天乌克兰当局又表示，俄军24小时内第3度攻击基辅，乌军击落31架无人机当中的29架，主要是在基辅和基辅州上空击落。

乌克兰军方在社群媒体上表示，「晚间11时30分至上午4时30分之间，俄罗斯占领部队攻击乌克兰」，他们出动31架见证者（Shahed）136型和131型无人机，其中29架被击落，位置「几乎都是在首都附近和基辅空域」。

伊朗制见证者无人机的价格约是一枚飞弹的20分之1，俄罗斯购入了数百架，成为一种多少能够打击基辅的划算作法。过去1年来，基辅多数时候未受俄军入侵影响。

© 2023 AFP