北韩拟6月发射军事间谍卫星 日本戒备

（法新社首尔30日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩将于6月发射首枚军事间谍卫星，以即时监控美国军事行动。美国和日本警告，使用弹道飞弹技术发射将违反联合国安全理事会决议。

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根据北韩中央通信社刊载的声明，执政党劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲（Ri Pyong Chol）谴责美国和南韩联合举行军事演习，公开展示他们「肆无忌惮的侵略野心」。

数月来，美国和南韩部队不断进行各种训练演习，包括上周的联合实弹军演；美韩说，这是两国历来规模最大的这类演习。

李炳哲说，此次演习使得平壤必须拥有「能够即时搜集敌人军事行动资讯的手段」。

李炳哲提到华府与首尔的「鲁莽」行为时说，北韩认为「有必要扩大侦察和搜集资讯的手段，并改进各种防御与进攻武器」，以便强化北韩的军事准备。

他在声明中说：「我们将全面考量现在和未来的威胁，更加深入地展开综合性与实用性战争吓阻力量的活动。」

声明说，这枚卫星及「预定进行测试的各种侦察工具，都是追踪、监控…以及预先即时因应美国及其附庸部队危险军事行动时所不可或缺」。

北韩中央通信社报导，李炳哲还指控美国「在朝鲜半岛及附近地区从事敌对的空中间谍活动」。

北韩表示，目前已完成开发第一枚军事间谍卫星，领导人金正恩已批准发射的最后准备工作。

声明没有具体说明确切发射日期，但北韩已通知日本计划将于5月31日至6月11日之间发射卫星，促使日方将弹道飞弹防御系统升至戒备状态。日本表示，将击落任何威胁领土的抛射体。

日相岸田文雄办公室在推特（Twitter）发文说，岸田已指示官员就北韩相关计画搜集情报。

岸田说，即使北韩描述发射的是一枚卫星，使用弹道飞弹技术发射仍违反联合国安理会决议，并对人们安全造成威胁。

美国国务院发言人也表示，北韩使用弹道飞弹技术执行任何发射任务，包括将卫星送入轨道，都将违反多项联合国决议。

平壤在2012年和2016年藉着发射卫星名义试射弹道飞弹，这两次发射的飞弹都越过日本南部的冲绳地区。

这次发射将是北韩一连串飞弹和武器试验的最新一步；北韩上个月也试射了一枚使用先进固体燃料的「新型」洲际弹道飞弹。

分析人士说，这枚卫星将提高北韩的监控能力，战争发生时，将可更精确地打击目标。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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