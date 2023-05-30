欧洲国家将在摩尔多瓦召开峰会表态力挺

（法新社布鲁塞尔29日电） 欧洲47国领袖将齐聚东欧国家摩尔多瓦首都基希涅夫（Chisinau）市郊举行峰会，细部讨论安全战略的时间或许不多，但应能对俄罗斯发出强有力的讯号。

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摩尔多瓦脆弱的民主因莫斯科入侵邻国乌克兰以及俄罗斯撑腰的代理人削弱与欧洲整合的努力而笼罩阴影。

如果「欧洲政治共同体」（European Political Community）能在6月1日让数十位国家元首和政府首长齐聚一堂，与摩尔多瓦亲西方政府领袖拍摄象徵团结的大合照，就称得上是后勤和政治上的成就了。

「欧洲政治共同体」是欧盟内外欧洲领袖讨论共同战略威胁的论坛，像摩尔多瓦这样的欧盟候选国把会员资格视为通往布鲁塞尔之路的中途站。摩尔多瓦是前苏联共和国，人口不到300万，经济不振。

德国艾伯特基金会（Friedrich Ebert Foundation）乌克兰和摩尔多瓦问题专家赫特（Felix Hett）说：「摩尔多瓦史上从没有办过这种大型活动。」

他告诉法新社：「如果一切顺利，这场峰会将成为推广摩尔多瓦的活动，证明这个小国可以取得什么成就。」

预计将有2000多名代表将出席这场峰会。

© 2023 AFP