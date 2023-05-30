疑曾受俄罗斯训练 间谍白鲸现踪瑞典外海

（法新社斯德哥尔摩29日电） 一头身上绑着背带的白鲸2019年出现在挪威，外界推测它是一头接受过俄罗斯海军训练的「间谍白鲸」。保育组织今天表示，这只白鲸如今在瑞典外海现踪。

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这头白鲸最初在挪威偏远北部芬马克（Finnmark）地区被发现，它在挪威海岸线上半段缓慢移动3年多后，近几个月来加速朝海岸线下半段移动，接着来到瑞典。

这头雄性白鲸昨天在瑞典西南部亨内博斯特兰德（Hunnebostrand）外海被人目击。

保育组织OneWhale海洋生物学家史传德（Sebastian Strand）向法新社表示，「我们不清楚它现在为何加速得如此快」，尤其是它「正非常迅速地离开它的自然栖地」。

「可能是荷尔蒙驱使它寻找伴侣，也可能是寂寞使然。白鲸是一种非常善于社交的物种，它可能是在寻找其他白鲸。」

史传德表示，这头据信年约13、14岁的白鲸「正处于体内荷尔蒙浓度非常高的时期」。

然而，距离最近的白鲸群正位于挪威极北方的斯瓦巴（Svalbard）群岛一带。

据信，这头白鲸从2019年4月抵达挪威后，就再也没有看过其他同类。

挪威人为这头白鲸取名为Hvaldimir，将挪威文里的「鲸」（hval）结合俄罗斯人名常见的字尾dimir，暗示这头白鲸与俄罗斯的关联。

这头白鲸首次出现在挪威的北极地区时，挪威渔业局的海洋生物学家替它移除了身上的一条人造背带。

这条背带附有可安装运动摄影机的支架，以及印在塑胶扣上的「圣彼得堡（St. Petersburg）设备」字样。

挪威渔业局官员表示，这头白鲸看起来不怕人，有可能是逃离了一个圈养区，也可能受过俄罗斯海军训练。

莫斯科当局从来都没有对挪威方面认为白鲸可能是「俄国间谍」的说法发表任何官方回应。

位于挪威与俄罗斯北方的巴伦支海（Barents Sea）是一处具有战略意义的地缘政治区域，西方国家和俄罗斯潜舰在这一带的行动都受到监视。

© 2023 AFP