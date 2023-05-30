美墨边境海洛因遭混掺芬太尼 药物过量成为重大隐忧

（法新社墨西哥玛契卡力市30日电） 鲁艾拉斯（Elena Ruelas）是名海洛因成瘾者，用药已长达20年，但如今她的海洛因内很可能混掺致命的芬太尼。当局指出，玛契卡力市每天都有人因此丧命。

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法新社报导，在邻近美国边境的玛契卡力市（Mexicali），一间药物安全中心利用快速检测试剂，证实海洛因内存在这种合成鸦片类药物，这个结果完全不令人意外。这类药物的效力是海洛因的50倍。

任职于非营利组织Verter的史林（Said Slim）说，自2019年以来，「在海洛因检验中，无一例外地全数验出芬太尼（fentanyl）」。该组织在2018年打造了安全用药场所，以保护弱势毒瘾者。

Verter去年的纪录显示，过去1年里，毒瘾者药物过量的状况倍增。

位于加州以南的玛契卡力市拥有约100万人口，该市正饱受芬太尼等合成鸦片类药物危机所苦；美国每天也有数百人因这类药物过量而丧命。

事实上，芬太尼已成为影响美墨外交关系的首要问题之一。

华府当局指控墨国贩毒集团掌控多数芬太尼生产及跨国贩运；墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）则否认芬太尼是在境内生产，并称运往美国的芬太尼是从中国进口，还被贩毒集团制成药丸便于走私。

现年50岁的鲁艾拉斯1年前曾因用药过量差点没命，但她注射的海洛因剂量并未超过平时用量。她说：「我的用量和以前一样，但里面掺有芬太尼，药效对我来说太强了。」

当时，鲁艾拉斯幸运地获得「纳洛酮」（naloxone）治疗，这是一种能够逆转鸦片类过量的药物，但纳洛酮在墨西哥是种管制药品。

任职于人道主义组织红十字会（Red Cross）的布恩罗斯特（Julio Buenrostro）说，该组织处理的紧急情况中，药物过量占约25%。

他指出，多亏有纳洛酮，「我们成功挽救了很多性命」。

© 2023 AFP