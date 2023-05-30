芬兰与北约盟国大型空中军演 150架战机参与

（法新社赫尔辛基29日电） 芬兰于数周前正式加入北大西洋公约组织（NATO），身为这个联盟最新成员的芬兰，今天展开一场十几国和共计150架战机参与的空中军事演习。

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主持这场演习的芬兰空军上校伊洛（Henrik Elo）告诉法新社：「演习今日展开。我们目前正在进行第一次大轮调。」

来自14国的军人和战机将在近2周的时间内参与军演，演习地点主要在瑞典北部地区。这14国中有12国是北约成员。

伊洛指出：「随着演习的进展，情境将逐渐变得更加困难。」

与俄罗斯有长达1300公里边界的芬兰放弃数十年来的军事不结盟立场后，今年4月成为北约最新成员，不过这个北欧国家从1990年代开始便一直是这个跨大西洋军事联盟的伙伴之一。

这场名为「北极挑战演习」（Arctic Challenge Exercise）的军演从2013年起由北欧国家每2年举行一次，除了主办国外，今年参与的国家还包括荷兰、比利时、英国、义大利、加拿大、法国、德国、瑞士、丹麦、捷克和美国。

伊洛表示：「这是目前筹办过规模最大的演习之一。」

这场演习将由保护空域免受攻击的模拟防御行动揭开序幕，随后会采用空对地攻击等进攻要素。

北约能监控相当波兰国土范围的空中预警飞机（AWACS）也将参与此次军演。

伊洛说，能够「与我们的北约盟国和伙伴就不同设备的性能进行协调，这点非常重要」。

美国国务院表示，国务卿布林肯（Antony Blinken）本周预计也将前往芬兰。

© 2023 AFP