莫斯科罕见遭无人机攻击 市长：2人受伤无死亡

（法新社莫斯科30日电） 俄罗斯国防部今天指控乌克兰发动「恐怖攻击」，并表示8架锁定首都莫斯科发动攻击的乌克兰无人机已全数遭拦截。莫斯科市长索比亚宁表示，共有2人受伤，其中1人住院，无人死亡。

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最近几周以来，俄罗斯内陆遭无人机攻击的事件渐增，本月稍早曾发生无人机攻击俄国石油管线设施的事件，甚至连克林姆林宫本月稍早也曾成为攻击目标，莫斯科当局称这些事件是乌克兰所为。

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，今天清晨的无人机攻击共造成2人受伤，其中1人住院治疗。莫斯科机场仍照常开放。事发过后并未接获死亡通报。

莫斯科西南部的居民表示，他们在格林威治标准时间2时至3时左右听到几声巨响，接着闻到汽油味。部分居民拍到一架无人机被击落，莫斯科的地平线升起一缕烟雾。

乌克兰方面并未立即针对这起攻击事件做出回应。基辅当局先前曾否认本月稍早的克林姆林宫攻击事件与他们有关。然而「纽约时报」报导指出，美国情报部门认为克宫攻击事件就是乌克兰所为。

目前还不清楚俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）会如何因应这此次莫斯科遭遇攻击，这起事件也将俄乌战争带进拥有全球最多核武的俄国的首都。

© 2023 AFP