蒲亭若出席金砖峰会 南非反对党要求政府逮捕

（法新社约翰尼斯堡30日电） 南非最大反对党「民主联盟」（Democratic Alliance）今天表示，他们已向法院提出申请，确保一旦俄罗斯总统蒲亭出席在南非召开的金砖五国峰会，南非政府会将他逮捕并交给国际刑事法院。

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民主联盟的影子司法部长布雷登巴（Glynnis Breytenbach）在声明中说：「这项预防性的法院行动，是要确保南非履行其（国际刑事法院成员国）义务。」

南非政府至今尚未说明打算如何处理逮捕蒲亭的问题，但已给予本周出席金砖五国外交部长会议和8月将出席金砖五国领袖峰会的官员外交豁免。

不过，南非否认这项行动与蒲亭的逮捕令有关。南非外交部发布声明表示，这些豁免权只是主办国际会议的「标准」程序，「不会凌驾任何国际法庭已对任何与会者发布的任何搜捕令」。

布雷登巴则说，民主联盟是为了避免南非政府2015年未逮捕同遭国际刑事法院通缉的时任苏丹总统巴席尔（Omar Hassan al-Bashir）事件重蹈覆辙，而向南非法院寻求发布「确认命令」（declaratory order）。

© 2023 AFP