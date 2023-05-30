WHO拟起草条约因应大流行 反对者批开倒车

（法新社日内瓦29日电） 拟定大流行病条约草案的谈判加快步伐之际，观察家今天警告，确保未来能公平取得医疗用品以因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）这类威胁的努力，力道正在变小。

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受到这场疫情冲击，世界卫生组织（WHO）194个成员国正在就一项国际条约进行谈判，目的是确保各国有更好的能力应对下一次灾难，甚至完全避免灾难发生。

这项行动仍处于早期阶段，最终目标是在2024年5月之前达成协议。

但批评人士警告，对初步谈判文本的修订，削弱了条约效力，尤其是避免在COVID疫情期间取得疫苗等医疗用品的不平等这块。

瑞士日内瓦高级国际关系及发展学院（IHEID）全球健康研究中心主任文水丽（Suerie Moon）告诉法新社：「我认为这是在开倒车。」

她警告说，如果贫穷国家看不到实质文字，确保他们能在下次大流行来袭时获得更好的保护，恐会有国家退出谈判。

观察家说，政府间谈判小组（Intergovernmental Negotiating Body, INB）为首的下一轮谈判6月中旬将审议的草案，文字更精简了，但部分重点却也变得较为薄弱。

公共利益团体表示，文本取消民间产业想拿公款补助研发，先决条件是产品定价得更透明这点，尤其是问题所在。

修订后的草案文字仅敦促各国「符合国家法令」，努力推广知识分享和透明度。

© 2023 AFP