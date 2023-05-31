俄国官员：乌炮击酿5死 无人机攻击致炼油厂火警

（法新社莫斯科／基辅31日电） 俄罗斯在乌克兰东部卢甘斯克州扶植的政府官员今天指出，乌军炮击当地造成一个村落5人丧生。与此同时，俄罗斯南部遭遇无人机攻击，引发一座炼油厂失火。

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俄方官员表示，乌克兰火炮也第3度打击边境附近一座俄罗斯城镇，造成建筑和车辆毁损，有4个人受伤。

克里姆林宫昨天指控基辅派无人机在莫斯科攻击建筑物。卢甘斯克（Luhansk）地区俄罗斯扶植官员今天表示，乌军夜间运用美国制高机动性多管火箭系统（Himars，简称海马士）攻击卡帕提村（Karpaty）一座农场，造成5人丧生、19人受伤。

整个卢甘斯克地区几乎全被俄军掌控。

俄罗斯贝尔哥罗德州（Belgorod）州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）透过加密通讯软体Telegram表示，乌克兰火炮也攻击乌东哈尔科夫州（Kharkiv）边境以北约7公里的俄罗斯城镇舍别基诺（Shebekino）。

他说，炮弹震碎窗户、毁损一栋8层楼公寓大楼的屋顶、4间房屋、一所学校，一共造成两人住院。

乌方没有立即就此作出回应。俄、乌都否认锁定平民进行攻击。

俄罗斯南部克拉斯诺达州（Krasnodar）州长康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）表示，阿菲普斯基（Afipsky）炼油厂的大火很可能是无人机攻击造成的，火势已经扑灭，没有人员伤亡。

阿菲普斯基炼油厂距离黑海港口诺沃罗西斯克（Novorossiysk）不远。这个海港附近有另一座炼油厂本月已数度遇袭。

谁是这起无人机攻击事件始作俑者目前仍然不详，不过莫斯科早已指控基辅近数周来对俄罗斯境内升高攻势。俄方也以无人机和飞弹对乌克兰城��反覆进行打击。

在先前24小时遭遇数波攻击后，乌克兰的天空昨晚相对平静，没有通报重大空袭事件。根据乌方官员，俄罗斯无人机昨天白天攻击基辅，造成一人死亡、4人受伤。

数起俄方遇袭事件发生于乌方准备吹响反攻号角之际，基辅希望将俄军驱离自从去年2月全面入侵以来占领的国土。

乌克兰几乎不曾公开承认对俄占区进行攻击。

© 2023 AFP