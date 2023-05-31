俄罗斯无人机与飞弹日夜连发 盼在乌军反攻前削弱基辅防御力

广告 继续浏览后续

（法新社基辅30日电）基辅并非俄乌战争的前线热点，但是俄罗斯最近几乎每天都以飞弹和无人机袭击，不但在凌晨，甚至连白天也是。

乌克兰表示大致拦截了俄方攻势，且仅有两人因掉落的残骸死亡，但这种打击远离战争热点城市的战术，引发人们质疑动机。

官员和分析家指出，这种战术的广泛目标是阻碍乌克兰计划中的反攻，耗尽其空防力量。

乌克兰高级官员表示：「这是他们对乌克兰准备反攻的反应。」

这位不愿透露姓名的官员说：「他们试图限制我方应变能力：耗尽防空飞弹并分散部队。」这位官员同时强调，相较乌克兰防空系统发射的飞弹，俄罗斯使用的「见证者」（Shahed）无人机成本较低。

乌克兰已表示，正准备对俄罗斯军队展开大规模反击。

乌克兰军事分析家科瓦连科（Oleksandr Kovalenko）表示，俄罗斯正寻求标定乌克兰防空系统，让这些防空系统无暇重新部署至其它地方展开新攻势。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）今天推文表示，这些袭击「旨在削弱乌克兰的防空能力。」他请求「欧盟和北约伙伴增加生产供应防空系统和弹药」。

自俄乌战争开打以来，乌克兰防空系统成功率大幅上扬。乌克兰国防部表示，今天凌晨已击退基辅和周围上空31架无人机中的29架。

本月稍早，俄罗斯表示以极音速「匕首」（Kinzhal）飞弹摧毁了基辅一个爱国者（Patriot）防空系统。

乌克兰空军发言人伊纳特（Yuriy Ihnat）在电视评论中，将最近的空袭描述为俄罗斯心理作战的一部分。

科瓦连科说，俄罗斯希望士气低落的乌克兰人能促使总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与俄罗斯展开和谈。

© 2023 AFP