北韩军事侦察卫星坠海 南韩军方分析回收坠落物体

（法新社首尔31日电） 北韩声称今早发射一枚军事侦察卫星，但因「意外」失败坠海。南韩政府召开国家安全会议（NSC）将此定调为「长程弹道飞弹挑衅」，强烈谴责北韩违反联合国安理会决议。

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南韩军方表示，已回收推测为连结第一节及第二节火箭的圆筒形物体，正在海中持续打捞其余部分，藉此确认整体火箭性能、是否使用外国制零件及北韩掌握技术水准等。

据南韩合同参谋本部掌握资讯，北韩上午6时29分左右从平安北道东仓里一带向南发射一枚物体，但之后以不正常的飞行方式坠落，上午8时5分许落入南韩全罗北道以西海域，距离全罗北道小岛于青岛约200多公里，落点约在南韩与中国领海之间。

监测到北韩发射物体后，南韩国家安保室紧急召开国家安全会议，会后发布新闻稿表示，国家安全会议常任委员强调，这次发射无论是否成功都严重违反联合国安理会决议，是威胁朝鲜半岛与国际社会和平安全的挑衅行为，对此强烈谴责。

南韩政府也将与友邦维持紧密合作，密切监视北韩后续可能的挑衅行动。

北韩中央通信社（KCNA）在发射失败后刊出报导，称北韩太空事务机关清晨6时27分在平安北道铁山郡，以新型卫星运载火箭「千里马1号」（Cheollima-1）发射一枚军事侦察卫星，但在第一节于正常飞行过程中脱离后，火箭因第二节发动机启动异常而失去动力，坠入海中。

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