布林肯盼美中建立沟通管道

（法新社斯德哥尔摩31日电） 中国战机上周在南海上空拦截美国侦察机，美国国务卿布林肯今天将此事件归咎于中方飞行员，并呼吁北京当局同意加强沟通。

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美国军方指控中国战机飞行员上周在南海上空以「不专业」方式飞行，挑衅美国侦察机，但北京也反控是美方挑衅。

正在瑞典访问的布林肯（Anthony Blinken）告诉记者，美方飞机「是在国际空域飞行，进行例行任务」。他又说：「最近几个月有连串此类行动，不只针对我们，还有其他国家。」

他表示：「我想这正好凸显出为何我们有正常和畅通的沟通管道至为重要，顺带一提，这也包括我们两国国防部长间的沟通管道。」

美国国防部表示，中国国防部长李尚福已拒绝在本周出席新加坡的香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）时，与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）会谈。

布林肯表示：「最危险的事莫过于不进行沟通，并因而造成误会或沟通不足。」

他说：「我们已一再表示，尽管我们和中国真的相当竞争，我们也希望确保不会转变成为冲突，而要达成这点，最重要的起点就是有正常的沟通管道。」

布林肯原本预定2月前往北京访问，但因美国发现本土上空出现中国侦察气球而取消行程。

© 2023 AFP