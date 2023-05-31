控助长芬太尼泛滥 美宣布制裁中国、墨西哥17名个人与实体

（法新社华盛顿31日电） 美国今天制裁在中国和墨西哥的17个个人与实体，指控他们助长生产伪造、掺有芬太尼（fentanyl）的药丸。美国总统拜登政府正试图阻止这种致命药物流入美国。

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美国财政部在声明中表示，已对在中国的7个实体和6人，以及在墨西哥的1家企业和3人实施制裁。

财政部指责这些实体和个人涉及销售压锭机和其他设备，这些设备用于将伪造商标印在非法生产的药丸上，而这些药丸通常掺有芬太尼，并运往美国。

负责恐怖主义与金融情报业务的财政部次长尼尔森（Brian Nelson）在声明中说：「财政部的制裁锁定这条致命供应链的每个环节，这条供应链助长了全国各地芬太尼中毒和死亡事件不断激增。」

「掺有芬太尼的假药是这些死亡事件的主因之一，每年摧毁数以千计美国家庭。我们致力于行使所有公权力来打击提供非法药物生产条件的对象，以破坏这种致命的全球生产现象，并对抗这些药物形成的威胁。」

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）本月稍早发布的报告，在美国，从2016年到2021年，涉及合成鸦片类药物芬太尼的药物过量死亡率增加了两倍多。

芬太尼比海洛因强50倍、比吗啡强100倍，且与其他非法药物混合使用的情形愈来愈普遍，往往足以致命。

© 2023 AFP