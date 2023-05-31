欧盟对乌克兰谷物出口设限 基辅指帮俄国分化欧洲

（法新社基辅31日综合外电报导）基辅当局今天警告，部分欧盟邻国对乌克兰谷物出口设限，是在帮助俄罗斯总统蒲亭分化欧洲。匈牙利则表示，已要求欧盟展延乌克兰谷物出口限制，至少到2023年底。

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包括波兰在内的乌克兰邻国4月对基辅的农产品实施暂时性限制。

乌克兰农业部在推特发文说：「继续实施限制意味着把额外的武器交到蒲亭（Vladimir Putin）之手，对抗欧洲的团结。当前的限制必须取消。」

欧盟负责农业事务执行委员沃契修夫斯基（Janusz Wojciechowski）昨天呼吁部分欧盟国家，将对乌克兰实施的谷物进口限制展延到至少10月底。目前这项谷物限制预计实施至6月5日为止。 俄罗斯去年全面入侵严重限制乌克兰谷物经由黑海的传统管道出口，乌克兰因而改由借道邻国的陆路管道出口。

欧盟成员国同意允许乌克兰特定谷物进口，未设数量限制，无须经过海关和官方检查。

不过，这造成部分欧盟国家的谷物价格重挫，引发农民抗议，促使对乌克兰粮食出口施加一连串限制和禁令。

欧盟最后和东欧5国达成协议，允许他们限制乌克兰谷物进口。这5国包括波兰、匈牙利、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚。

© 2023 AFP