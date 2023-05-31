科索沃北部抗议持续 北约人员严阵以待

（法新社科索沃兹韦钱31日电） 科索沃北部局势今天依然紧张，数百名塞尔维亚裔民众再聚集于兹韦钱市政厅外。本周稍早他们曾跟北大西洋公约组织驻科索沃部队（KFOR）维和人员起冲突，造成多人挂彩。

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北约驻科索沃部队今天派员围住兹韦钱（Zvecan）市政大楼，还出动金属围栏和铁丝网来加强周边维安。抗议者则展开一面200多公尺长的巨幅塞尔维亚国旗，从市政厅延伸到兹韦钱镇中心，过程平和。

阿尔巴尼亚裔科索沃特警部队的3辆车依然停放在大楼外。这些特别警察出现在塞裔人占多数的北部地区，在当地引发争议。

兹韦钱镇29日爆发冲突，造成30名军人和52名抗议者受伤。北约表示会增派700人前去强化有4000人的驻科索沃部队，目前还不清楚这些军人何时会抵达。

科索沃曾是塞尔维亚自治省，境内阿尔巴尼亚裔在逾20多年前起义，对抗塞尔维亚的压迫统治，并于2008年宣布独立，而科索沃北部以塞裔为主，这些塞裔从未承认独立宣言，且仍视塞国贝尔格勒（Belgrade）为他们的首都。

上月，科索沃北部塞裔拒绝参与当地选举，结果阿尔巴尼亚裔候选人在4个以塞裔人口为主的自治市镇当选首长，当时投票率仅有3.5%。

许多塞尔维亚裔要求科索沃警察部队撤离当地，还要阿尔巴尼亚裔市长下台，因为他们不认为这些市长能代表他们。

© 2023 AFP