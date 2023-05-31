科索沃族群紧张冲突升温 美首祭制裁北约发声谴责

（法新社普里斯汀纳/奥斯陆30日电） 科索沃局势紧张，美国今天抨击科索沃「以强制手段」让阿尔巴尼亚裔候选人在北部地区担任市镇首长，并祭出制裁行动；北约同样发声谴责，不满维和人员无端遭受攻击。

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科索沃曾是塞尔维亚的自治省，境内阿尔巴尼亚裔在逾20多年前起义，并于2008年宣布独立。

科索沃北部以塞尔维亚裔为主，今年4月举行地方选举时，在当地塞族决定杯葛之下，投票率仅3.5%，让阿尔巴尼亚裔的乡镇市长候选人形同自动当选。

科索沃政府本月26日派出大批警力强行护送新市长上任，引发塞族更大反弹，29日发动示威并与警方爆发冲突，有30名协助处理冲突的北大西洋公约组织（NATO）维和部队成员受伤。

美国驻科索沃大使霍夫尼尔（Jeffrey Hovenier）宣布，科索沃已被逐出以美国为首的欧洲军事演习。

霍夫尼尔在科索沃首都普里斯汀纳（Pristina）对媒体说：「对科索沃来说，这次演习已经结束。」

这是美国首次对科索沃实施制裁。由于科索沃2008年宣布脱离塞尔维亚独立时获得美国的支持，华府被广泛视为是普里斯汀纳当局最亲密的国际盟友。

美驻科索沃大使甚至扬言将采取史无前例举措：终止外交支持、停止游说国际社会承认这个巴尔干小国。

霍夫尼尔还说：「科索沃政府的举措…在北部地区营造出这种危机气氛。」

霍夫尼尔说：「我们已经非常直率地要求总理库提（Albin Kurti）立即采取行动，以缓和北部地区的紧张局势，而他尚未回应这些要求。」

在30名北约维和部队成员于科索沃北部地区的警民冲突中受伤后，北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天出面谴责。

史托腾柏格在挪威首都奥斯陆（Oslo）说：「我们强烈谴责在科索沃北部地区对北约驻科索沃部队（KFOR）的无端袭击，导致30名维和人员受伤。这类攻击令人无法接受，必须停止。」

他表示，「暴力削弱科索沃和整个地区」，并让这个巴尔干国家加入北约的希望「岌岌可危」。

史托腾柏格表示，科索沃和塞尔维亚双方「都必须采取具体措施来缓和局势，避免做出更多不负责任的行为，并参与欧盟促成的对话，这是实现持久和平的唯一途径」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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