美主导海上部队保护波湾水道 阿联停止参与

（法新社阿布达比31日电） 阿拉伯联合大公国今天说，已停止参与由美国领导的联合海上部队，这支联军的任务是确保对全球石油贸易至关重要的紧张波斯湾水道安全。

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阿联外交部的声明说，阿联2个月前「停止参与38国联合海上部队（Combined Maritime Forces）」。声明没有说明这样做的原因。

国营阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）在声明中说：「由于我们持续评估和所有伙伴的有效安全合作，阿联在2个月前停止参与联合海上部队。」

总部位于巴林的联合海上部队在2001年成立，最初是12个国家之间的伙伴关系。这支部队在关键但动荡不安的波斯湾水域活动，最近几个月来，有几艘油轮在当地遭到扣押和袭击。

联合海上部队的发言人说，尽管阿联暂停参与，但它仍然是伙伴国。

联合海上部队指挥官霍金斯（Timothy Hawkins）告诉法新社：「联合海上部队仍然包括38个伙伴国家，阿联是其中之一。」

伊朗在4月底和5月初的一周内扣押两艘油轮，其中包括一艘在阿联杜拜港（Dubai）和富查伊哈港（Fujairah）之间航行的空船。

伊朗还被指控在2022年11月以无人机攻击一艘以色列油轮，这升高伊朗与美国的紧张关系。

© 2023 AFP