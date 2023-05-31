美国女子李德曾控拜登性侵 如今寻求取得俄罗斯公民身分

（法新社华盛顿30日电） 美国女子李德（Tara Reade），2020年大选期间曾指控总统拜登涉嫌性侵。她今天现身莫斯科，表示自己正在向俄罗斯总统蒲亭寻求取得俄罗斯公民身分。

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李德1993年曾在拜登国会办公室短暂工作过，她表示，一名共和党议员告诉她人身安全堪虑后，她希望自己能留在俄罗斯。

现年59岁的李德接受俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）以串流进行的采访时说，她是以度假者身分前来俄罗斯。

她说：「当我在莫斯科下飞机时，是我这么长一段时间以来第一次感到安全，被人倾听且受到尊重。」

李德2020年初声称，1993年8月，时任联邦参议员拜登在国会山庄走廊性侵当年29岁的她，因而成为媒体焦点。

她提出上述指控时，拜登正加足马力，与争取连任的前总统川普竞逐白宫宝座；川普也面临性虐和性侵指控。

拜登断然驳斥这项说法，并表示「这不是真的。我明确地说，这事从来没有，从来没发生过」。

李德说她曾提出投诉，但无法查到相关纪录。

不过，1996年的法庭文件纪录显示，李德前夫提到她在拜登办公室工作期间曾投诉遭遇性骚扰。

目前尚不清楚李德的指控是否曾受到正式调查。

自称地缘政治分析师的李德接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，她2020年公开指控拜登性侵后便不断接获威胁，有人威胁要让她入狱，也有人威胁她的人身安全，还有人说她是俄罗斯特务。

李德告诉记者，她「一直热爱俄罗斯」。

李德说：「我不认为俄罗斯是敌人，许多美国同胞也不那样认为。」

她还说：「我想向俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）寻求取得俄罗斯公民身分」。

李德说，她「保证自己一定会成为好公民」，还说自己也想保留美国公民身分。

© 2023 AFP