艾尔段胜选让人不安 土耳其艺术界恐现出走潮

（法新社柏林30日电） 36岁的土耳其艺术家艾罗（Bugra Erol）过去几年往来柏林和伊斯坦堡工作，但土耳其人决定让艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）连任之后，他决定把工作室永久迁到德国。

广告 继续浏览后续

艾罗告诉法新社：「过去10年，像我这样的艺术家过得很苦，最近这次选举的结果是雪上加霜。」

艾罗说：「我觉得我的一生都在奋斗中度过。」他 2017年首次来到柏林寻求更多的艺术自由。

旅居德国的土耳其艺术家和知识分子担心，艾尔段胜选后，整个世代的创意青年才俊将纷纷出走。

艾尔段28日历史性胜选，准备进入执政第3个10年。土耳其正面临1990年代以来最严重的经济危机，通货膨胀率超过40%。

2016年发生政变未遂后，艾尔段打压异议人士，数以千计反对派和活跃人士被判入狱，让人犹如惊弓之鸟。

旅居柏林的表演艺术家兼学者伊瑞卡福（Isil Egrikavuk）认为，许多同行会选择离开土耳其。

她说，2013年伊斯坦堡哲吉公园（Gezi Park）抗议事件后，「愈来愈多人离开」，「过去几年人数不减反增」。

德国约有300万土耳其人或土耳其后裔，是土国海外最大侨居地。

© 2023 AFP