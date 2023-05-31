苏丹内战 首都居民烽火下冒险寻找饮用水

（法新社喀土穆31日电） 苏丹内战冲突导致首都喀土穆数十万居民没有自来水可用，部分居民被迫冒着生命危险在短暂的停火期间寻找饮用水。

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苏丹内战两派人马将近6周的巷战后，在气温高达摄氏40度的情况下，首都喀土穆（Khartoum）北部郊区的许多居民亟需饮用水。

今年4月15日，苏丹政府军与准军事组织「快速支援部队」（RSF）爆发战斗，北喀土穆多个地区自来水供水站受损。

自此之后，约30万居民再也没见过水龙头流出一滴水。有些人重新凿井，或用盆罐从尼罗河中取水。

当地居民穆罕默德（Adel Mohammed）向法新社表示，「战争开始时，我们从工业区工厂的水井取水，但一周后，准军事组织夺取了水源。」

随着冲突扩大，住宅区和医院也出现战斗，穆罕默德不得不等待多日后，才冒险出门取水。

现在，穆罕默德和邻居等待冲突暂歇后，将各式各样的锅、盆和水罐等容器带到郊区的尼罗河畔取水，然后装满货车载运回来，再分给留在附近的家庭每人几公升。

但还是有很多人选择离开。胡笙（Rashed Hussein）和家人逃往喀土穆以南约200公里的迈达尼（Madani），他表示：「迫使我抛弃家园的原因是缺水，而不是轰炸和战斗。」

苏丹内战导致一百多万人流离失所，胡笙是其中之一。他说他不能忍受看着孩子没有干净的水可以饮用或洗澡。

甚至在战前，根据联合国儿童基金会（UNICEF）资讯，苏丹有1730万人无法取得安全饮水。该机构表示，水媒疾病和卫生条件差是5岁以下儿童死亡的主因。

当地非正式社区组织建立了野战医院和食品分发站，并分配供水。一名因担心政府军或反抗军报复而要求匿名的成员说：「战争开始以来，我们一直在为居民提供水。」

他表示，在一次取水的过程中「我们的朋友雅新（Yassine）被子弹打死」，「我们被迫在无法清洗遗体的情况下将他埋葬」。

© 2023 AFP