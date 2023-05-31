英国也传名人广告诈骗案 马斯克及贝佐斯照片遭到冒用

（法新社伦敦31日电） 英国国民西敏寺银行今天表示，亚马逊公司（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）及特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）等名人的照片，最常被用于广告诈骗案。

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法新社报导，国民西敏寺银行（NatWest Bank）诈骗问题专家史肯纳（Stuart Skinner）指出：「罪犯们正利用一些在英国最受信任及尊重的名人图像，窃取数以百万英镑。」

史肯纳呼吁公众「在网路上看到造假名人投资广告时应格外谨慎」，并称「需要与社群媒体公司展开跨行业合作才能根除」这项问题。

据报导，照片最常被冒用的显要人物是英国创业家暨电视名人琼斯（Peter Jones），其次是英国播报员暨生物学家艾坦勃劳（David Attenborough），贝佐斯名列第4，马斯克排名第6。

国民西敏寺银行指称，大多数名人假广告出现在脸书、推特等社群媒体平台上。一位消费者在推特上看到假广告后，损失了27万5000英镑。

马斯克的肖像被用在一则广告中，导致一名消费者损失4万2500英镑。

© 2023 AFP