菲律宾人要求离婚合法化

（法新社马尼拉31日电） 菲律宾3个孩子的母亲西邦加（Stella Sibonga）迫切希望结束一段她从未想要的婚姻。但在这个天主教徒占多数的国家，离婚是非法的，法院废除婚约需要几年时间。

广告 继续浏览后续

菲律宾是梵蒂冈以外唯一禁止离婚的地方。

支持离婚的人认为，禁止离婚使夫妻更难切断关系并再婚，并更难逃避暴力的配偶。

想要结束婚姻的人可以要求法院废除婚约，或宣布婚姻从一开始就无效，但政府可以对这些决定提出上诉。

离婚的法律程序缓慢而昂贵。在菲律宾这个为贫困所苦的国家，案件的费用可能高达1万美元或更多，而且无法保证成功，一些寻求快速离婚的人陷入网路诈骗。

西邦加说：「我不明白为什么离婚会这么困难。」她已花了11年时间试图摆脱父母在她怀孕后强迫她进入的婚姻。

西邦加的法律奋斗在2012年开始，当时她向法院申请取消她的婚姻，理由是她的丈夫据信具有「心理障碍」，这是终止婚姻的理由之一。

经过5年时间和花费3500美元诉讼费用，法官终于同意了。然而，西邦加只是短暂解脱。

作为政府的法律代表，总检察长办公室（The Office of the Solicitor General）负有保护婚姻制度的责任，总检察长办公室在2019年上诉成功推翻了该决定。

西邦加说，她请求上诉法院收回成命，但仍在等待答覆。

住在马尼拉附近、45岁的西邦加说：「为什么我们这些经历过折磨、遗弃和虐待的人却要受到法律的惩罚？我们想要的只是自由。」

菲律宾反对离婚最力的是天主教会，天主教会也反对堕胎和避孕药。

但国会近年来取得重大胜利。

尽管教会强烈反对，但一项有争议的节育法还是在2012年通过。

众议院的多数党和反对党联手在2018年通过一项离婚法案，该法案后来在参议院陷入僵局。这是离婚法案第1次取得如此进展。

一群国会议员现在正在推动新的离婚合法化运动，在众议院和参议院提交了数项法案。

其中一项法案的起草人国会议员拉格曼（Edcel Lagman）说：「我们不会破坏任何婚姻。」

拉格曼说，离婚是针对「无法修复的不幸婚姻」，离婚合法化将使妇女和她们的孩子能够摆脱「不宽容和虐待倾向的丈夫」。

© 2023 AFP