菲频传新闻工作者遇害 广播员自家门口遭枪杀

（法新社马尼拉30日电） 菲律宾警方表示，一名电台广播员今天在中部自家家门外遭到枪杀，这是长串记者遇害名单中的最新一起。

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警方告诉法新社，现年50岁的邦度钦（ Cresenciano Bunduquin）在东明多罗省（Oriental Mindoro）卡拉潘市（Calapan City）遭多名骑摩托车的枪手杀害。

枪案发生在破晓之前，其中一名枪手逃离现场时，被邦度钦的儿子开车撞死。

警方表示：「其余嫌疑人逃跑，缉捕行动仍在进行当中。」

对记者来说，菲律宾是世上最危险的地方之一，且凶手往往逍遥法外。

邦度钦生前在101.7 DWXR电台和脸书上主持节目，常针砭地方事务，抨击影响东明多罗省的漏油事件、非法赌博和政治。

电台台长何瓦金（Jester Joaquin）告诉法新社：「他跟我说他受到威胁，但没有讲得很清楚。」

「他说想转行，所以才弄个养鸡场，因为他想隐姓埋名。」

邦度钦是小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）去年6月担任总统以来，第3名遇害的新闻工作者。

不到一年前，电台名嘴马巴萨（Percival Mabasa）在马尼拉开车上班途中遭枪杀。

© 2023 AFP