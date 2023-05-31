边境情势令人担忧 俄将撤离数百儿童

（法新社莫斯科31日电） 俄罗斯表示，南部贝尔哥罗德州遭受到与日俱增炮击，将从当地村庄撤离数百名儿童。克里姆林宫认为当地情势「令人担忧」。

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俄罗斯挥军乌克兰一年多后，国土遭遇与日俱增攻击，贝尔哥罗德州（Belgorod）上周前所未见地遭到侵犯，就连莫斯科昨天也遭到无人机攻击。

贝尔哥罗德州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）透过加密通讯软体Telegram表示：「我们今天将开始从舍别基诺（Shebekino）和格莱伏隆（Graivoron）等地撤离儿童。」这些边境地区遇袭最为严重。

葛拉特卡夫表示，首批300名儿童将被撤至约250公里外、更加深入俄罗斯国土的佛洛尼斯市（Voronezh）。

葛拉特卡夫指出，当地时间今天凌晨3时15分遭到一枚火箭攻击的舍别基诺村，情势「日益恶化」。

他上传照片显示，停放在某个游乐场附近草地上的汽车已被烧焦，以及显然坠落路面的一枚火箭。

他提到：「感谢上帝，没有人丧生。」这起攻击造成4人受伤。

就在基辅准备对俄军展开重大反击之际，乌克兰昨天攻击贝尔哥罗德州一处收容中心，造成一人死亡、两人受伤。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被问到相关炮击事件时指出：「情势相当令人担心。」

© 2023 AFP