首尔错发紧急疏散警报引发恐慌 市长挨轰

（法新社首尔31日电） 北韩今天发射载有卫星的火箭，导致南韩首都首尔市错发紧急疏散警报，除了造成广泛的恐慌和网路大当机外，并引发民众担忧无法信任政府处理真正的危机。

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疏散警报在当地时间上午6时41分发送到首尔所有市民手机，内容是「市民们，请准备撤离，让儿童和老人优先撤离」。

疏散警报没有具体说明为什么要撤离，也没有解释应撤往哪里。首尔长期以来一直拥有地下防空洞网络，但在人们的记忆中，这些防空洞并未用于紧急情况。

韩国最大的入口网站Naver告诉法新社，由于警报引发的流量过大，其网路瘫痪约5分钟。

在大约20分钟的混乱后，政府收回警报。

第2个警报说：「我们通知您，在6时41分发送的警报有误。」

撤回警报引发愤怒和沮丧，包括在社群媒体上民众要求首尔市长吴世勋下台。

一名37岁的父亲告诉法新社：「我非常惊慌；我按照指示带着我的两个年幼孩子去地下室的停车场。」

他说，但第2则更正警报让他「无言以对和愤怒」。

「现在没有人会相信真正的警报，就像男孩谎称狼来了的寓言一样。」

这项警报是在北韩发射一枚载有军用间谍卫星的火箭后所发出，这枚火箭后来坠入海中。

韩国军方后来证实，火箭飞越的是朝鲜半岛以西的水域，而不是首尔市区。

但首尔当局为发送警报辩护。

吴世勋在记者会上说，由于北韩向南发射火箭，市政府「判断有必要立即采取行动」。

「这一则紧急警报可能反应过度，但…安全问题不容妥协。」

吴世勋说，首尔将进一步完善警报系统，避免公众陷入混乱，并且发布适当的指引。

© 2023 AFP