泽伦斯基：对乌克兰加入北约有所犹豫恐危及其他国家

（法新社摩尔多瓦包博卡1日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天示警欧洲各国领袖，若他们在准许乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）之前表现出任何怀疑态度，将使得俄罗斯更敢于攻击更多国家。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在「欧洲政治共同体」（European Political Community）于东欧国家摩尔多瓦召开的峰会上致词时表示：「我们必须牢记，我们在欧洲这方表现出的任何怀疑，将形同一个俄罗斯绝对会尝试占领的壕沟。」

乌克兰正在申请加入北约和欧洲联盟（EU），邻国摩尔多瓦也在申请加入欧盟。但由于俄罗斯全面侵略乌克兰的战事持续，一些欧洲国家对于设下正式入会时间表抱持戒心。

不过，泽伦斯基今天对与会40多位来自欧盟和北约内外国家的领导人发表演说时警告，延后两国入会决定将伤害西方的力量。

泽伦斯基指出，如果乌克兰和摩尔多瓦的北约和欧盟入会案没有明确路径，将危及俄罗斯邻国白俄罗斯与乔治亚内部的亲西方政治势力。

他表示：「无论这些怀疑是与重大的安全步骤有关，或是关于我们的团结心，也可能是关于我们是否有能力应付当代挑战，但一切怀疑都会带来更多的不安全。」

北约昨天和今天也在挪威首都奥斯陆召开非正式外交部长会议，讨论在7月北约峰会上可能给予乌克兰何种程度的承诺或安全保证。

泽伦斯基说：「我想在今夏的北约维尔纽斯（Vilnius，立陶宛首都）峰会上强调，有必要有明确的加入北约邀请，有必要在加入北约前一路上有安全保证。」他还表示希望见到明确的加入欧盟邀请。

泽伦斯基提到：「最近有位中国记者问我：『为何要加入北约？』答案非常简单：当缺乏安全保证，就保证一定会有战争。」

他说：「我们需要公正的和平。这正是为何每个与俄罗斯接壤的欧洲国家，以及每个不想遭到俄国撕裂的欧洲国家，都应该是欧盟和北约的正式成员。」

「若非如此，只会有2种结果：要不是开战，就是遭到俄罗斯蚕食。」

© 2023 AFP