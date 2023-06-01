退休纽约警察涉中国猎狐行动 美国开庭审理

（法新社纽约31日电） 退休美国纽约警官麦马洪和两名中国男子因涉及「猎狐行动」，协助中国政府骚扰、恐吓和胁迫海外异议人士和其他人，试图将他们强行遣返，此案件今天首次在美国展开联邦审判。

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按照中国官方的说法，被强制或胁迫遣返的目标人士是因涉嫌贪腐，而被中国司法系统通缉的中国公民，不过美国指责这项行动是针对异议人士和反对中国国家主席习近平的人士。

在布鲁克林受审的3名被告被控胁迫美国居民返回中国，这些美国居民因涉犯罪遭中国通缉。

3名被告分别是退休纽约警察麦马洪（Michael McMahon），他目前是名私家侦探，另2人是来自纽约市皇后区的朱勇（Yong Zhu，音译），以及来自布鲁克林的郑聪颖（Zheng Congying，音译），他们在2020年遭起诉。

3名被告遭控非法担任中国代理人和进行跨州跟踪等4项罪名，若遭判有罪，最高将面临10年有期徒刑。

美国政府近年来对居住在美国的中国人士遭跟监和骚扰进行调查，迄今已起诉数名中国公民。

北京为这项行动辩护，称这是反贪腐运动的一部份，并表示中国执法机构在国外均遵循国际法。

审判估计持续2到3周，今天以开庭辩论开始。

美国司法部指称，麦马洪受雇对被害人进行调查和跟监。

总部设于西班牙的维权组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）去年1月引述政府数据报告，自2014年以来，估计全球有近1万名中国公民遭强行遣返。

根据「保护卫士」报告，透过「猎狐行动」和「天网行动」这两项计画，这些目标人士在压力下违背己愿返回中国，这些非司法手段包括绑架、骚扰和胁迫等。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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