BTS休团前抛持股 HYBE员工涉内线交易送办

（法新社首尔1日电） 韩国天团防弹少年团（BTS）去年宣布暂停团体活动，隔天股价一度暴跌25%。韩国金融监管机构今天指控3名BTS经纪公司HYBE员工赶在消息宣布前抛售股票，涉内线交易送办。

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防弹少年团去年6月14日在YouTube发布一段影片向歌迷表示，在精疲力竭及受到各界高度期待的压力下，成员将休息一阵子，专注于各自的职涯发展。

隔天韩国股市一开盘，HYBE股价一度暴跌近25%，市值蒸发将近2兆韩元（约新台币465亿元）。

韩国金融监督院（Financial Supervisory Service）今天在声明中表示，3名身份未被公开的HYBE员工事先得知休团消息后，赶在公布前抛售持股，非法获利数亿韩元。

金融监督院说：「我们已将这3名高阶职员移送检方，建议将他们起诉。」

金融监督院还批评HYBE透过YouTube影片发布恐会影响市场的重要公告，而不是透过官方声明或监管文件，导致「投资人更加混乱」。

金融监督院表示，演艺经纪公司应该有一套系统，能够「透明并经由正确管道」向投资人公开重要资讯。

HYBE并未回应法新社提问。

© 2023 AFP