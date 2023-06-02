搜寻失踪7人 墨西哥警方山沟意外发现45袋尸块

（法新社墨西哥市1日电） 墨西哥地方当局今天表示，警方在搜寻上周通报失踪的7名年轻人时，于西部哈里斯科州（Jalisco）一处山沟中，发现至少45包装有人类遗骸的袋子。

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州检察官办公室声明指出：「已经挖出45包装有人类遗骸的袋子，有男有女。」

当局原在搜寻5月20日起陆续被通报失踪的5男2女，他们年龄都在30岁左右，后来30日于大型工业中心瓜达拉哈拉（Guadalajara）郊外萨波潘市（Zapopan）一处40公尺深的山沟底发现这些尸块。

这5人分别于不同日期被通报失踪，但调查人员发现，他们都是在同一家电话服务中心工作，而这家服务中心与遗骸发现地点位于同一区域。

法医专家尚未查明受害人数及其身分。

初步调查显示，此一电话服务中心可能涉及非法活动。当地媒体报导，当局发现大麻、一块布和染有明显血迹的抹布，以及可能涉及商业交易的文件。

近年来，在哈里斯科州的不同地区，时而发现装有人类遗骸尸袋或乱葬岗。

根据当地媒体，单是今年头两个月，在瓜达拉哈拉地区就发现了5座乱葬岗，埋有33具遗体。

「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）为墨西哥势力庞大的犯罪集团，在哈里斯科州活动，并卷入与其他贩毒集团的纠纷中。

根据官方数据，自2006年12月墨西哥发起有争议的军事反毒扫荡行动以来，已经通报超过34万起谋杀案及约10万件失踪案，其中大部分归因于犯罪组织。 （译者：纪锦玲）

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