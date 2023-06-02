盼提高国际话语权 金砖五国欢迎新成员加入

（法新社开普敦1日电） 试图在国际舞台获得更大发言权的金砖五国（BRICS），今天在5国外交首长于南非举行的会谈中表示，他们欢迎新成员加入。

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巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等5国外交部长在开普敦举行为期两天的会议，呼吁「重新平衡」全球秩序，但会议摆脱不了俄罗斯与乌克兰战争的阴影。

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在开场致词中说：「我们这次聚会必须传达一个强烈的讯息：这是一个多极的世界，正在重新平衡，旧方法不能解决新问题…我们是变革的象徵，必须采取相应行动。」

俄罗斯去年2月底入侵乌克兰，导致莫斯科当局在国际舞台处于孤立状态，促使俄方寻求与中国及其他国家建立更密切的关系。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，据报包括沙乌地阿拉伯在内的「十多个」国家已表达有兴趣加入，金砖五国正在制订相关办法。

拉夫罗夫说，这个议题已经与人在开普敦的沙乌地阿拉伯外交部长费瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）讨论过了。

中国外交部副部长马朝旭的态度则较平缓，仅称中国欢迎想要加入金砖五国的潜在申请者。他在记者会上说：「我们期待更多国家加入这个大家庭。」

金砖五国元首峰会将于8月举行，由于俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）届时可能出席，对主办国南非来说可能会是个问题。

蒲亭因为俄罗斯被控非法流放乌克兰儿童，而成为国际刑事法院（ICC）下令逮捕的目标。

南非与俄罗斯有紧密的外交关系，但南非是国际刑事法院成员之一，若蒲亭真的抵达当地，预料会被逮捕。

南非外交部长潘道尔（Naledi Pandor）今天重申，蒲亭和其他所有领导人一样受邀参加峰会，南非政府正思考现有哪些「法律选项」。

© 2023 AFP