盼改善与沙乌地关系 美国务卿布林肯下周往访

（法新社华盛顿2日电） 在美国与长期中东盟友沙乌地阿拉伯关系紧张之际，美国国务院今天宣布，国务卿布林肯（Antony Blinken）下周将前往沙乌地访问3天。

广告 继续浏览后续

法新社报导，布林肯6日至8日将赴沙乌地进行访问，两国正寻求促成苏丹交战方持久停火。

美国国务院表示，布林肯将「就区域和全球议题讨论美沙战略合作，以及经济和安全等一系列双边议题」。

布林肯7日将参与波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）部长级会议，8日将于利雅德（Riyadh）参加对抗伊斯兰国（IS）的国家联盟会议。

布林肯此行前不久，白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）赴沙乌地进行访问，近1年前，美国总统拜登也曾访沙，但未明显改善两国关系。

美国和沙乌地间关系复杂，在美国指控这个王国侵犯人权，加上美国恼怒沙乌地与俄罗斯勾结提高油价，从侵略乌克兰战争中牟取暴利、拒绝美国限制价格的请求后，两国关系受损。

然而，沙乌地在中东政局扮演有力角色，加之美国持续提供其武器下，美国期盼拉近彼此关系。（译者：徐睿承）

© 2023 AFP